Лондон опасается, что военный конфликт США с Ираном может начаться из-за случайности

Британское правительство опасается случайностей, которые могут послужить поводом для военного конфликта между США и Ираном, в который впоследствии окажется втянуто и Соединенное Королевство. Об этом в понедельник утром в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Мы крайне обеспокоены. Мы не думаем, что какая-либо из сторон желает войны, однако опасаемся, что мы можем оказаться втянуты в войну, начавшуюся из-за случайности, и прилагаем все усилия для того, чтобы снизить градус напряженности", - отметил министр,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам Ханта, Лондон обсуждает с Вашингтоном "крайне опасную ситуацию", сложившуюся в регионе.