Red Wings предложила пассажирам посетить вместо Грузии Ереван или Махачкалу

Российская авиакомпания Red Wings предлагает пассажирам поменять билеты в Грузию на билеты в Ереван или Махачкалу, сообщили в пресс-службе компании.

Red Wings 21 июня сообщила, что закрывает продажу билетов в Грузию с датой вылета от 8 июля. Всем пассажирам будет осуществляться возврат полной стоимости авиабилета,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Авиакомпания Red Wings в качестве альтернативного варианта предлагает без взимания доплаты или сборов изменить маршрут перевозки, пунктом начала или окончания которой является Батуми или Кутаиси, на Ереван или Махачкалу в пределах периода полетов по первоначальному билету", - говорится в сообщении.

Рейсы авиакомпании в Грузию до 7 июля включительно будут выполняться по расписанию.

"Авиакомпания Red Wings ожидает уточнений от регулятора по реализации решения руководства РФ касательно временной остановки полетов в республику Грузия с 8 июля. Сейчас авиакомпания Red Wings выполняет рейсы Москва-Батуми-Москва, три частоты в неделю. Планировали начать полеты с 20 июля из Москвы в Кутаиси", - добавили в компании.