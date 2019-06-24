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Лавров заявил, что Запад закрывает глаза на бесчинства националистов и русофобию в Грузии


Западные страны игнорируют проявления национализма и русофобии в Грузии. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю", - сказал он.

 

 




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