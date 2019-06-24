Артак Камалян в Риме принял участие в Форуме продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН

Заместитель министра экономики Армении Артак Камалян с 21 по 24 июня находился в Италии для участия в 41-ом заседании Конференции продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Минэкономики РА, в ходе заседания были обсуждены состояние продовольственной и сельскохозяйственной сферы, представлены отчеты региональных форумов ФАО, а также комитетов по вопросам сельского хозяйства, сырья, рыбоводства, лесного хозяйства, продовольственного обеспечения и среднесрочная программа и бюджет ФАО на 2018 - 2021 годы.

В ходе визита Артак Камалян встретился с министрами сельского хозяйства Франции и Грузии, а также представителями Министерства сельского хозяйства США.

Замминистра также встретился и с заместителем генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, региональным представителем Европы и Центральной Азии Владимиром Рахманиным. В ходе беседы были намечены наиболее эффективные направления сотрудничества между Арменией и ФАО.

На заседании при закрытом голосовании генеральным директором ФАО был избран представитель Китая Цюй Дунюй.