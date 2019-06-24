Роспотребнадзор усилил контроль над качеством алкогольной продукции из Грузии
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии, ввозимой на территорию России, сообщается в понедельник на сайтеведомства.
В Роспотребнадзоре также отметили, что в динамике регулярный контроль грузинского алкоголя показывает ухудшение качества продукции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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