Роспотребнадзор усилил контроль над качеством алкогольной продукции из Грузии

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии, ввозимой на территорию России, сообщается в понедельник на сайтеведомства.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в динамике регулярный контроль грузинского алкоголя показывает ухудшение качества продукции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.