В Иране заявили, что успешно отразили кибератаки США

Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что ни одна кибератака США не смогла причинить вреда системам управления ракетами Ирана, передает агентство Mehr.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп санкционировал проведение наступательных киберопераций на компьютерные системы Ирана, которые используются для управления пусками ракет,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Они (США) приложили много усилий, но пока ни одна из атак не увенчалась успехом", - передает агентство сообщение министра.

"СМИ спрашивают, правдивы ли сообщения о кибератаках. Мы имеем дело с кибертерроризмом уже долгое время", - заявил Джахроми. Он добавил, что в прошлом году Иран нейтрализовал 33 миллиона атак.