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Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих


Правящие власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих в Тбилиси и провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Грузинская мечта" приняла решение о проведении в 2020 году парламентских выборов по по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения", - заявил Иванишвили на брифинге.

 

 

 




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