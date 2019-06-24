Правящие власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих в Тбилиси и провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе, заявил основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Грузинская мечта" приняла решение о проведении в 2020 году парламентских выборов по по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения", - заявил Иванишвили на брифинге.