При поддержке Ucom состоялась 11 (не)конференция «БарКемп Ереван 2019»

При поддержке компании Ucom с 22 по 23 июня в Ереване прошла популярная в сфере информационных технологий 11-ая по счету (не)конференция «БарКемп Ереван 2019», которая объединила под одной крышей тысячи специалистов в области медиа и информационных технологий. Уже 6 лет подряд генеральным партнером “БарКемпа Ереван” является компания Ucom. Целью (не)конференции является обмен знаниями, умениями и опытом, а также создание новых связей в сфере ИТ.



«Как армянская компания с корпоративной социальной ответственностью Ucom в этом году вдохновила своих сотрудников на то, чтобы поделиться собственным опытом с баркемперами. Классические представления о сфере телекоммуникаций устарели, век узкой специализации прошел. Многие специализированные решения в ближайшем будущем нам будут давать машины или алгоритмы. Эпоха Big Data и интернета вещей (IoT), которая сегодня предлагает наиболее сложные задачи, чем когда бы то ни было, заставляет бизнес самому создавать свои кадры, не полагаться более на классическое образование и постоянно делиться текущим опытом. Технический и создающий продукты персонал нашей компании работает со множеством систем и всегда готов поделиться своим ценным опытом и знаниями не в одной, а в целом ряде областей. Уверен, что основатели многих стартапов найдут это применимым и полезным», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.



В рамках (не)конференции специалисты Ucom рассказали о цифровой идентификации и ее «следах» в сети, о создании работающего продукта с нуля, о необходимости точных определений в технической части спецификаций и об особенностях представления готового продукта в интернете. На (не)конференции выступили также международные гости: Юра Парсамов (Россия), Анастасия Калашникова (Россия), Амир Сарабадани (Германия), Томас Ароу (Германия), Стефан Асадорян (Испания) и Лаша Шония (Грузия).



В этом году также для участников «БарКемп Ереван 2019» были проведены мастер-классы лучших ИКТ-специалистов. Был проведен также традиционный рынок труда, в котором приняли участие десятки компаний ИКТ.



БарКемп Ереван можно найти в Facebook—е: https://www.facebook.com/barcampevn, Twitter-е: @barcampam, Instagram-е: https://www.instagram.com/barcamp_yerevan/. Официальным хэштегом (не)конференции является #barcampevn2017.



БарКемп – это формат мероприятия, обеспечивающий открытые дискуссии и свободный обмен мнениями в неформальной атмосфере. Мероприятия БарКемп Ереван полностью организуются усилиями волонтеров, которые являются представителями армянской сферы медиа и информационных технологий. В Армении БарКемп проводится с 2009 года. Число участников первого БарКемпа составило от 200 до 300 человек, а по истечении 10 лет превысило 3000.