24 июня в Степанакерте президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на презентации сборника прецедентных решений Верховного суда.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента НКР, глава государства отметил важность сборника в практическом и теоретическом плане, отметив, что обновление подобных документов должно носить периодический характер.