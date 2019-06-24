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Бако Саакян присутствовал на презентации сборника прецедентных решений Верховного суда


24 июня в Степанакерте президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на презентации сборника прецедентных решений Верховного суда.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента НКР, глава государства отметил важность сборника в практическом и теоретическом плане, отметив, что обновление подобных документов должно носить периодический характер.




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