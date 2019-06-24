Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы

Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года превысило 1500 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 1390 погибших,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Ситуация на воскресенье, 23 июня 2019 года: всего 2239 случаев (заражения) - 2145 подтвержденных и 94 возможных, 1506 погибших и 621 вылеченный", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.