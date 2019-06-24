СМИ: Трамп отправится с двухдневным визитом в Южную Корею

Президент США Дональд Трамп нанесет двухдневный визит в Республику Корея 29 июня. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера Ко Мин Чжун.

По ее словам, саммит лидеров США и Республики Корея состоится 30 июня, главными темами переговоров станут "укрепление американо-южнокорейского альянса и пути двустороннего сотрудничества для установления мира на Корейском полуострове посредством осуществления полной его денуклеаризации",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

10 июня глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что Трамп отправится в Южную Корею по завершении участия в саммите Группы двадцати, который состоится в японской Осаке с 28 по 29 июня.