В Туркестанской области Казахстана введен режим ЧС в связи со взрывом в воинской части

Власти Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации в Туркестанской области республики, где в городе Арысь в понедельник произошел взрыв на территории воинской части. Об этом сообщил журналистам руководитель администрации Туркестанской области Умирзак Шукеев.

"Была объявлена чрезвычайная ситуация по области. Мобилизованы все районы, все ближайшие населенные пункты. Сейчас по масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город в целом. По всем направлениям будут двигаться колонны машин, подбирать людей, увозить в специально организованные лагеря. Все акимы (руководители администраций) районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки, кто пришел, разбираться: кого по родственникам, кого в гостиницы", - сказал Шукеев, видео выступления которого распространило казахстанское информационное агентство Tengrinews.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшие разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия, силами личного состава Вооруженных сил Казахстана организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.