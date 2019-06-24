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В команде “Арарат-Армения” новый футболист из Эстонии


В ереванской команде “Арарат-Армения”, чемпионе Армении по футболу,  новый футболист 26 - летний полузащитник сборной Эстонии Илья Антонов. Илья выступал в эстонских клубах “Пуума”, “Левадия”, австрийских клубах “Хорн”, в словенском клубе “Рудар Велене” и в ряде других.

В составе “Левадии” дважды становился чемпионом Эстонии и один раз победителем розыгрыша Кубка Эстонии.

До перехода в “Арарат-Армения” футболист выступал за румынский клуба “Херманстадт”.




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