Перед голосованием по законопроекту “Об адвокатуре” фракция “Мой шаг” попросила перерыв, затем проголосовала против

Фракция “Мой шаг” Национального собрания РА перед принятием во втором чтении законопроекта О внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об адвокатуре” попросила 20-минутный перерыв. После перерыва проект не был принят голосованием, из фракции прокомментировали, что в результате предложений, сделанных фракциями в период между первым и вторым чтениями, между бюллетенем и самим текстом есть противоречие. Как передает «Арменпресс», за проект проголосовали 24 депутата, против - 65, трое воздержались.

Перед тем, как поставить проект на первое голосование, депутат от фракции “Мой шаг” Мария Карапетян отметила, что в законопроекте есть ряд процедурных проблем.

“В преддверии второго чтения две фракции представили предложения довольно поздно, за несколько часов до заседания комиссии. И на заседании комиссии представитель правительства лишь на месте ознакомился с предложениями и в результате поспешности обсуждения в законопроект были внесены изменения, которые мы увидели лишь накануне, во втором чтении. Они не обсуждались должным образом в комиссии, так как было не полное понимание. Автор, представитель правительства, сказал, что он технически отозвал эти предложения. Однако накануне я проверила на сайте НС, изменения пока есть. Таким образом, у нас есть не полное понимание и небрежная работа как со стороны комиссии, так и со стороны представителя правительства”, - сказала депутат. Депутат той же фракции Тагуи Товмасян отметила, что говорила с представителем правительства, и замминистра заверила, что все изменения были внесены исключительно в рамках договоренностей. Она отметила, что проголосует за проект в качестве содокладчика.

Глава фракции Лилит Макунц перед голосованием взяла 20-минутный перерыв. После перерыва проект был поставлен на голосование, он не был принят 65 – “против”, 24 голосами “за”, и 3 голосами воздержавшихся.

Затем в порядке ведения депутат фракции “Мой шаг” Николай Багдасарян отметил, что текст проекта принципиально приемлем, однако между бюллетенем и самим текстом было противоречие. “Была одна часть, по которой предложений не было, и не обсуждалось в комиссии, однако в тексте это было. И это, по нашей оценке, в дальнейшем могло бы вызвать проблему, вплоть до признания КС антиконституционным”, - отметил он.

Багдасарян отметил, что они проголосовали против, однако правительству предлагается осенью вновь представить проект, если ошибка будет исправлена, то проект будет приемлем для фракции.

Депутат от фракции “Процветающая Армения” Шаке Исаян отметила, что предложения в установленном законом порядке были представлены фракциями “Просвещенная Армения” и “Мой шаг”, каждое положение по пунктам обсуждалось и проходило голосование.

“Для того, чтобы представить в письменной форме, комиссия взяла перерыв, за это время представители фракции “Мой шаг” и представитель правительства пришли к общему согласию в вопросе переоформления, только после этого они были поставлены на голосование”, - отметила она.