В Иране заявили о стремлении снизить напряженность на Ближнем Востоке

Тегеран не заинтересован в росте напряженности в регионе Ближнего Востока и стремится к ее снижению. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Мы приветствуем снижение напряженности в регионе [Ближнего Востока] и не стремимся к росту регионального накала, - приводит слова Мусави агентство ISNA. - Мы призываем все силы, которые заинтересованы в решении этого вопроса, сконцентрироваться на истинном источнике этой напряженности". По его словам, главной причиной этого процесса "является агрессивное поведение и экономический терроризм США в отношении Ирана", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.