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THR: в США умерла писательница Джудит Кранц


Американская писательница Джудит Кранц умерла в городе Бель-Эр, штат Калифорния (США) в возрасте 91 года. Об этом в воскресенье сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, писательница умерла от естественных причин в окружении своей семьи, друзей и четырех собак,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кранц известна как автор бестселлеров в жанре женского романа. Свой первый роман она опубликовала в 1978 году под названием "Крупинки". Ее книги переведены более чем на 50 языков и изданы общим тиражом более 80 млн экземпляров.

 




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