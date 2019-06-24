Эрдоган признал поражение: он поздравил Имамоглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем микроблоге в Twitter поздравил кандидата от Национального альянса Экрема Имамоглу с победой на выборах мэра Стамбула.

“Хочу, чтобы эти выборы стали залогом новых успехов для Стамбула. Одержавшему по неофициальным данным победу, Имамоглу, направляю свои поздравления. После этих выборов, как и прежде, мы продолжим наш путь к 2023 году в рамках принципов Республиканского союза”, - отметил Эрдоган, намекая на символический год 100-летия Республики.

Согласно данным, опубликованным Высшим избирательным органом Турции, на выборах мэра Стамбула 23 июня кандидат от Республиканской народной партии Экрем Имамоглу получил 4 млн 741 тыс. 868 голосов (54.21%), а кандидат от возглавляемой Эрдоганом партии “Справедливость и развитие” Бинали Йылдырым - 3 млн 935 тыс. 453 голоса (44.99%). В выборах из 10 млн 570 тысяч 354 избирателей приняли участие 8 млн 925 тысяч 63.

Кандидат от партии “Счастье” Недждет Гекченар получил 47 829 голосов, а кандидат от партии “Родина” Мустафа Илкер Юджел - 14 545 голосов.