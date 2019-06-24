Предъявлено обвинение за использование фальшивых свидетельств военнослужащего- контрактника МО и ложной справки о зарплате

В следственном отделе Наири Котайкского областного следственного управления СК РА завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту использования заведомо ложного свидетельства и ложной справки о зарплате военнослужащего-контрактника МО. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, обвинение предъявлено 52-летнему мужчине. Согласно данным, полученным в ходе досудебного производства, мужчина 1966 года рождения обратился в ряд финансовых организаций для получения кредита, однако из-за отсутствия постоянной работы не смог оформить кредит в банках Армении.

Для реализации своей цели 52-летний мужчина осенью 2018 года в Ереване за определенную плату было приобрел заведомо ложное свидетельство военнослужащего-контрактника МО РА, а также фальшивую справку, являющуюся официальным документом на получение зарплаты в размере 229 460 драмов.

Имея в своем распоряжении указанные фальшивые документы, он обратился к одной из универсальных кредитных организаций, действующих в Ереване, и на их основании заключил договор о предоставлении кредита в 300 000 драмов РА.

После завершения сделки 52-летний мужчина вернул выданное ему фальшивое свидетельство тому лицу, у которого он его взял.

На основании полученным достаточных доказательств мужчина, 1966 г.р., обвиняется по части 1 статьи 325 УК Армении. В качестве меры пресечения в отношении него избрана подписка о невыезде.

Объявлено завершение предварительного следствия, и уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.

На основании обнаруженных в ходе предварительного следствия данных, содержащих признаки новых преступлений, возбуждено новое уголовное дело по признакам части 1 статьи 325 Уголовного кодекса РА.

Предпринимаются необходимые следственные и процессуальные меры по установлению личности лица (лиц), изготовляющего (щих) и реализующего (щих) ложные удостоверения, его обнаружению и представлению в орган, осуществляющий производство.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.