Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июнь

Эквилибрист прошел по канату между небоскребами на Таймс-сквер в Нью-Йорке


Рекордсмен книги Гиннесса американский канатоходец Ник Валленда прошел по канату, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.

Эквилибрист выполнял трюк со своей сестрой Лияной, которая двигалась ему навстречу по тросу длинной 396 метров. На середине пути акробаты встретились, и после того как один перелез через другого, продолжили путь, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С земли за трюком наблюдали сотни туристов и жителей Нью-Йорка.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации