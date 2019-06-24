Эквилибрист прошел по канату между небоскребами на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Рекордсмен книги Гиннесса американский канатоходец Ник Валленда прошел по канату, натянутому между небоскребами на высоте 25-го этажа над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.

Эквилибрист выполнял трюк со своей сестрой Лияной, которая двигалась ему навстречу по тросу длинной 396 метров. На середине пути акробаты встретились, и после того как один перелез через другого, продолжили путь, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

С земли за трюком наблюдали сотни туристов и жителей Нью-Йорка.