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НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе


Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.

Ранее со ссылкой на газету New York Times сообщалось, что марсоход НАСА в ходе измерений в среду обнаружил поразительно высокий объем метана в атмосфере планеты. Он получил инструкции из центра проводить дальнейшие замеры. По информации газеты, результаты этих наблюдений, как ожидается, будут на Земле в понедельник. Таким образом, находка может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также отмечается, что команда Curiosity обнаруживала метан много раз в течение миссии.

 




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