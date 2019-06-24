ЦИК Украины не разрешила партии Саакашвили принимать участие в выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады Украины от "Руха (Движения) новых сил" Михаила Саакашвили как по списку партии, так и в одномандатных избирательных округах на досрочных парламентских выборах 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

"Выборы в Верховную раду были объявлены 21 мая, но партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет "Движения новых сил" рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая", - отмечает ЦИК,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В связи с этим Центризбирком констатировал, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов проходило с нарушением требований устава партии.