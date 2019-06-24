Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Национального праздника Великого Княжества Люксембург

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание великому герцогу Люксембурга Генри в связи с Национальным праздником Великого Герцогства Люксембурга.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании Армен Саркисян отметил, что Армения придает важность дружественным отношениям с Люксембургом и заинтересована в углублении и расширении взаимовыгодного сотрудничества.