СМИ: в Бангладеш из-за аварии поезда пострадали более 100 человек

По меньшей мере пять человек погибли и свыше 100 пострадали в результате аварии пассажирского поезда на мосту в районе города Маувилбазар в Бангладеш. Об этом в понедельник сообщила местная газета The Daily Star.

Поезд компании Upaban Express направлялся из города Силхет в Дакку. Авария произошла в воскресенье в 23:50 по местному времени (20:50 мск), когда состав сошел с рельсов, двигаясь по мосту, и один из вагонов рухнул в канаву,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К спасательной операции подключены пожарные расчеты и местные жители. Начальник полицейского участка Кулаурской железнодорожной полиции Абдул Малек сказал, что компетентным органам еще предстоит получить полную картину произошедшего. "Число жертв может возрасти", - предупредил он.

Железнодорожное сообщение между Силхетом и другими районами после аварии было временно приостановлено.