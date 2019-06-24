Россия не будет усиливать ограничения против Грузии при сохранении текущей ситуации

Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой РФ в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к министерству иностранных дел РФ.

"Политика в отношении Грузии последних лет считается успешной, говорит человек, близкий к МИДу, пока ставится вопрос об ограниченной реакции на отдельный и наглый антироссийский выпад, а не о пересмотре всей политики", - говорится в публикации,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По словам источника издания, указ президента России о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы туристам вызван не только оскорбительным инцидентом в здании парламента Грузии в Тбилиси с депутатом Сергеем Гавриловым, но и последующим заявлением президента Грузии Саломе Зурабишвили, что за обострением ситуации в Тбилиси стоит Москва.