Президент Саркисян в Швейцарии примет участие в Международном фестивале науки и искусства STARMUS и ежегодном заседании Международного форума Crans Montana

Президент Республики Армения Армен Саркисян 24 июня с рабочим визитом выехал в Швейцарскую Конфедерацию.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян в Цюрихе примет участие в открытии Международного фестиваля науки и искусства STARMUS и выступит с речью.

STARMUS - исключительный фестиваль, объединяющий выдающихся деятелей науки, искусства и других сфер, который является уникальной площадкой для представления посредством искусства достижений науки, и для того, чтобы науку сделать более доступной.

Затем уже в Женеве президент республики примет участие в открытии 30-й ежегодной сессии авторитетного Международного форума “Crans Montana”.

Армен Саркисян в обсуждениях на тему “Современные вызовы мира, развития и стабильности и стимулирование эффективного сотрудничества, направленного на их преодоление” выступит в качестве главного докладчика.

Crans Montana Forum - влиятельная платформа, стимулирующая международное сотрудничество. На ежегодных мероприятиях форума ключевые игроки из более чем 100 стран в неформальной обстановке обсуждают социальные, экономические проблемы и важнейшие вопросы безопасности.

В рамках визита в Швейцарскую Конфедерацию президент Армен Саркисян встретится также и с представителями научных и деловых кругов.