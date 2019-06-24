В Кашатагском районе Арцаха переосвящена церковь XVII века

В селе Гочанц Кашатагского района Республики Арцах 23 июня был переосвящена церковь Св. Степаноса, датируемая второй половиной 17-го века.

Как передает «Арменпресс», обряд переосвящения совершил духовный предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паргев Мартиросян. За переосвящением последовала воскресная литургия. Восстановительные и ремонтные работы церкви были осуществлены посредством Фонда “Туфенкян”.

После литургиии выступил глава администрации Кашатага Степан Саркисян. Он поблагодарил Фонд “Туфенкян” за предание исторической церкви новой жизни. Степан Саркисян отметил важность проповедуемой армянской церковью христианской любви и единства в эти ответственные для Родины дни. Глава администрации акцентировал также и на том обстоятельстве, что переосвящение и новая жизнь церкви символизируют возвращение и реституцию армян на освобожденных территориях.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации Кашатага, член Совета попечителей и директор программ развития Фонда “Туфенкян” Андраник Гаспарян, жители Гочанца и соседних сельских общин.