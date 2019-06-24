Полиция обеспечивает безопасность судей, рассматривающих дело Роберта Кочаряна

Полиция Армении обеспечивает безопасность судей по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна - Давида Григоряна и Армена Даниеляна. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Полиции Армении. Судьи обратились в Полицию Армении для обеспечения их безопасности.

18 мая судья Давид Григорян удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна в рамках дела 1 марта, и Роберт Кочарян был освобожден.

Суд принял во внимание поручительство бывшего президента Республики Арцах Аркадия Гукасяна и нынешнего президента Бако Саакяна. Давид Григорян также приостановил производство по делу и направил его в КС для дополнительного рассмотрения.

В производстве судьи Армена Даниеляна в настоящее время находятся апелляции Генпрокуратуры РА по делу второго президента РА Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова и Армена Геворкяна и об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна и решении о приостановлении производства по уголовному делу и направлении его в Конституционный суд.