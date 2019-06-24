Аббас прогнозирует провал международного форума по Палестине на Бахрейне

Палестинский руководитель Махмуд Аббас заявил в воскресенье о том, что запланированный на 25-26 июня в Манаме (Бахрейн) международный форум по Палестине обречен на провал. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Рамалле, передает информационный портал Erem News.

"Форум на Бахрейне не будет успешным и не приведет ни к каким результатам, потому что он изначально строится на лжи", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В субботу Белый дом обнародовал экономическую часть плана по урегулированию ближневосточного конфликта, предусматривающую, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. На эти средства предлагается в течение 10 лет более половины этой суммы предоставить Палестине, в том числе для реализации свыше 100 проектов в инфраструктуре, промышленности, медицине и образовании, остальное планируется инвестировано в экономику Египта, Иордании и Ливана.

Палестинская Национальная администрация отказалась от участия в конференции, которая пройдет под лозунгом "Мир во имя процветания".