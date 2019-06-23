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Основанные на принципах дружбы армяно-кыргызские отношения продолжат развиваться – Президента Саркисяна поздравил Сооронбай Жээнбеков


По случаю дня рождения Президента Армена Саркисяна поздравил Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,  в послании, в частности, говорится:

«Уверен, что кыргызско-армянские отношения, основанные на принципах дружбы и взаимного уважения, будут и в дальнейшем развиваться во благо народов наших стран».

Сооронбай Жээнбеков пожелал Президенту Саркисяну крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в высокой государственной деятельности, а народу Армении мира и процветания.




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