Основанные на принципах дружбы армяно-кыргызские отношения продолжат развиваться – Президента Саркисяна поздравил Сооронбай Жээнбеков

По случаю дня рождения Президента Армена Саркисяна поздравил Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании, в частности, говорится:

«Уверен, что кыргызско-армянские отношения, основанные на принципах дружбы и взаимного уважения, будут и в дальнейшем развиваться во благо народов наших стран».

Сооронбай Жээнбеков пожелал Президенту Саркисяну крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в высокой государственной деятельности, а народу Армении мира и процветания.