Известный  американский  пианист армянского происхождения  Шаан Арцруни дал мастер-классы и концерты  в  областях Армении

В Доме-музее Арама Хачатуряна 22 июня прошел благотворительный концерт известного американского пианиста и композитора армянского происхождения Шахана Арцруни, которым был подведен итог мастер-классов маэстро в рамках турне по областям республики.

Как сообщили Арменпресс в Армянском фонде помощи, с 1 июня Арцруни провел мастер-классы и концерты в Горисе, Степанакерте, Капане, Аргаванде, Дилижане, Ванадзоре и Аштараке. Лучшие учащиеся областных музыкальных школ показали свое мастерство на гала-концерте с известным пианистом.

«Эти концерты имеют целью представить и поддержать одаренных учеников армянских и арцахских музыкальных школ. Я стремлюсь передать свои знания и навыки молодому поколению, чтобы сделать их узнаваемыми и дать им новую возможность развиваться», - говорит маэстро Арцруни.

В программу выступлений вошли произведения Арама Хачатуряна, Комитаса, Шопена, Шуберта, Александра Спендиаряна, Эдуарда Мирзояна, Цовинар Ованнисян, Хачатура Нерсисяна и Арама Сатяна.

В завершение концерта Армянский фонд помощи вручил Шаану Арцруни благодарственную грамоту – за поддержку в течение многих лет молодых музыкантов. Известный пианист получил награду от Дома-музея Арама Хачатуряна - за многолетнюю дружбу и поддержку молодого поколения.

«Основным организатором регионального турне является Армянский фонд помощи, который в сотрудничестве с департаментами культуры Армении и Арцаха разработал насыщенную и впечатляющую программу», - говорится в сообщении.

Шахан Арцруни родился в Стамбуле. В 1964 он переехал в Нью - Йорк, где в Джульярдском колледже получил профессиональное образование. Для него источником вдохновения были Комитас, Арам Хачатурян, Алан Ованнес и Эдвард Мирзоян. Арцруни провел теоретические исследования по выявлению истоков армянской музыки, развитию фортепианного исполнительского искусства. Выступал в разных странах мира, представляя армянскую музыку.

Гуманизм и благотворительность являются важной частью творчества Арцруни. Он частно проводит благотворительные концерты в помощь и поддержку неимущих слоев населения Армении, особенно пожилых людей и детей.

Известный музыкант, как высококлассный пианист был оценен такими мировыми мастерами как Джордж Крамб, Луис Тальман, Уильям Мейер и другие. О нем часто пишут в The New York Times, Fanfare, Musical America, American Record Guide, La Nacion, Cumhuriyet и других авторитетных изданиях.