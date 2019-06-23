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Известный  американский  пианист армянского происхождения  Шаан Арцруни дал мастер-классы и концерты  в  областях Армении


В Доме-музее Арама Хачатуряна 22 июня прошел благотворительный концерт известного американского пианиста и композитора армянского происхождения  Шахана Арцруни, которым был подведен итог  мастер-классов маэстро в рамках  турне по  областям республики.

Как сообщили Арменпресс в Армянском фонде помощи, с 1 июня Арцруни провел мастер-классы и концерты в Горисе, Степанакерте, Капане, Аргаванде, Дилижане, Ванадзоре и Аштараке. Лучшие учащиеся областных  музыкальных школ показали свое мастерство на гала-концерте с известным пианистом.

«Эти концерты имеют целью  представить и поддержать одаренных учеников армянских и арцахских музыкальных школ. Я стремлюсь передать свои знания и навыки молодому поколению, чтобы сделать их узнаваемыми и дать им новую возможность развиваться», - говорит маэстро Арцруни.

В программу выступлений вошли произведения Арама Хачатуряна, Комитаса, Шопена, Шуберта, Александра Спендиаряна, Эдуарда Мирзояна, Цовинар Ованнисян, Хачатура Нерсисяна и Арама Сатяна.

В завершение  концерта Армянский фонд помощи вручил  Шаану Арцруни благодарственную грамоту – за поддержку  в течение многих лет  молодых музыкантов. Известный пианист получил награду от Дома-музея Арама Хачатуряна - за многолетнюю дружбу и поддержку молодого поколения.

«Основным организатором регионального турне является Армянский фонд помощи, который в сотрудничестве с департаментами культуры Армении и Арцаха разработал насыщенную и впечатляющую программу», - говорится в сообщении.

Шахан Арцруни родился в Стамбуле. В 1964 он переехал в Нью - Йорк, где в Джульярдском  колледже получил  профессиональное образование. Для него источником вдохновения были Комитас, Арам Хачатурян, Алан Ованнес и Эдвард Мирзоян.  Арцруни провел теоретические исследования по выявлению истоков армянской музыки, развитию фортепианного исполнительского искусства. Выступал в разных странах мира, представляя армянскую музыку.

Гуманизм  и благотворительность являются важной частью творчества Арцруни. Он частно проводит  благотворительные  концерты в помощь и поддержку неимущих слоев  населения  Армении, особенно  пожилых людей и детей.  

Известный музыкант, как высококлассный пианист был оценен такими мировыми мастерами как   Джордж Крамб, Луис Тальман, Уильям Мейер и другие. О нем часто пишут в The New York Times,  Fanfare, Musical America, American Record Guide, La Nacion, Cumhuriyet  и других авторитетных  изданиях.




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