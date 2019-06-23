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Конструктивное взаимодействие Казахстана и Армении будет развиваться и впредь — Президента Саркисяна поздравила Председатель Сената Парламента Казахстана


Президента Республики Армена Саркисяна по случаю дня рождения поздравила Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в  её послании, в частности, говорится:

«В Казахстане Вас знают  как опытного государственного деятеля и мудрого руководителя.

Высокий профессионализм, глубокие знания и исключительная ответственность позволили Вам добиться значительного успеха в большой политике и снискали заслуженный авторитет как в Армении, так и за её пределами.

Убеждена, что конструктивное взаимодействие Казахстана и Армении будет и впредь развиваться на благо наших народов».

 

 

 




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