На Тигранакертском серпантине автомобиль перевернулся в  ущелье и возгорелся — двое пострадали, сгорело 1000 кв. м  травы

23 июня в 10:40 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на Тигранакертском серпантине произошло ДТП автомобиль перевернулся в ущелье, виден дым, пострадавших нет, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 75-м км трассы Ереван-Мегри Ford Transit (водитель В.Г., 1994 г/р) выехал на встречную полосу, ударился о бетонное ограждение и перевернулся в ущелье (около 50 м).

Пожар был купирован в 12:02 часов, потушен в 12:25.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, полностью сгорел автомобиль и 1000 кв. м травы.

Врачи скорой помощи на месте оказали помощь водителю и пассажиру А.Х. (1987 г/р).