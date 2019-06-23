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На Тигранакертском серпантине автомобиль перевернулся в  ущелье и возгорелся — двое пострадали, сгорело 1000 кв. м  травы


23 июня   в 10:40 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на Тигранакертском серпантине произошло ДТП  автомобиль перевернулся в  ущелье, виден дым, пострадавших нет,   необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что    на 75-м км трассы  Ереван-Мегри  Ford Transit  (водитель В.Г.,  1994 г/р) выехал на встречную полосу, ударился о бетонное  ограждение  и перевернулся в ущелье (около 50 м).

Пожар был купирован в 12:02 часов, потушен в 12:25.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, полностью сгорел автомобиль и  1000 кв. м  травы.

Врачи скорой  помощи на  месте  оказали помощь водителю и пассажиру А.Х. (1987 г/р).




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