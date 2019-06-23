В Украине отмечают День иконы Армянской Богородицы

В Украине стартовали мероприятия, посвященные 228-летию Дня иконы Армянской Богородицы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

22 июня, в Киеве известные представители армянской общины по инициативе Союза армян Украины и Гражданской платформы «Армяне Украины», собрались на Круглый стол — Украина-Армения: роль общины в новых реалиях, где обсуждались важные, перспективные проекты.

Мероприятие, на котором присутствовали участие учёные, политологи, журналисты, музыканты, представители духовенства и общественные деятели, было приурочено к 228-летию провозглашения Дня иконы Армянской Богородицы.

Участники круглого стола одобрили проведенные и планируемые Союзом армян Украины мероприятия, были намечены совместные шаги для популяризации богатого культурного и исторического наследия армян Украины.

Икона Армянской Богородицы является одной из самых почитаемых реликвий духовного наследия армян Украины. 27 июня 1791 года икону и реконструированную церковь Святого Николая в Каменец-Подольском повторно торжественно освятили, и архиепископ Яков Туманович распорядился отмечать этот день — 27 июня — как праздник.

Известно, что Икону Армянской Богородицы почитали верующие всех трех христианских обрядов города Каменец-Подольский – армяне, украинцы и поляки. В 2011-м году украинские ученые предложили провозгласить 27 июня Днем армяно-украинской дружбы.

Каждый год, в этот день, в разных регионах Украины армянская диаспора проводит тематические мероприятия. Завершатся празднования 28 июня в Каменце-Подольском, где традиционно соберутся паломники со всех областей Украины.

Как известно, Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна, стал единственной всеукраинской организацией, которая объединяет все действующие в стране армянские организации. Союз армян Украины уделяет особое внимание сферам науки, образования, культуры и спорта.