Президента Армена Саркисяна поздравил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Президента Республики Армена Саркисяна по случаю дня рождения поздравил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пожелав ему доброго здоровья и неистощимой энергии.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.
«На высшем государственном посту желаю всё новых успехов во имя мира, прогресса и процветания дружественного народа Армении», - в частности, сказано в послании.
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