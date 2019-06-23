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Президента Армена Саркисяна поздравил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов


Президента Республики Армена Саркисяна по случаю дня рождения поздравил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пожелав ему доброго здоровья и неистощимой энергии.

Об этом  Арменпресс  сообщили  в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.

«На высшем государственном посту желаю всё новых успехов во имя мира, прогресса и процветания дружественного народа Армении», - в частности, сказано в послании.

 




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