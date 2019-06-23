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Пропавший  житель Варагавана сам вернулся домой


23 июня в  08:00 часов в селе Варагаван Тавушской области спасатели возобновили поиски без вести  пропавшего  накануне жителя  села.

На место  прибыла оперативная группа областного управления  Спасательной службы МЧС, 7 спасателей свободной смены и 9 военнослужащих отряда спецназа по защите особых объектов Берда  Управления гражданской обороны Вооруженных сил Армении.

В поисковых работах  участвовали также 8 сотрудников милиции и 10 жителей села.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  в 13:50 часов служба «911» МЧС РА сообщила, что пропавший человек  сам  вернулся домой.




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