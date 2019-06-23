Пропавший  житель Варагавана сам вернулся домой

23 июня в 08:00 часов в селе Варагаван Тавушской области спасатели возобновили поиски без вести пропавшего накануне жителя села.

На место прибыла оперативная группа областного управления Спасательной службы МЧС, 7 спасателей свободной смены и 9 военнослужащих отряда спецназа по защите особых объектов Берда Управления гражданской обороны Вооруженных сил Армении.

В поисковых работах участвовали также 8 сотрудников милиции и 10 жителей села.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в 13:50 часов служба «911» МЧС РА сообщила, что пропавший человек сам вернулся домой.