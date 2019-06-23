Президент Казахстана направил поздравительное послание Армену Саркисяну

По случаю дня рождения Президента Республики Армена Саркисяна ему направил поздравительное послание Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании, в частности, говорится:

«Высокий профессионализм, богатый опыт государственного управления, служение делу и интересам Армении по праву снискали Вам искреннее уважение и большой авторитет как среди Ваших соотечественников, так и далеко за его пределами.

Хочу особо отметить Ваш личный вклад в укрепление дружбы и всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Арменией.

Убеждён в неизменности дальнейших совместных казахско-армянских усилий, нацеленных на углубление взаимовыгодного двустороннего партнёрства».

Касым-Жомарт Токаев пожелал Президенту Саркисяну успехов в его ответственной деятельности на благо дружественной Армении.