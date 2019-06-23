В  результате  наезда  на  пл. Франции 4 человека получили телесные повреждения

22 июня в 23:21 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о наезде на пл. Франции, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА, оперативная группа Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА и инструктор психологической службы.

Выяснилось, что Дж.М. (1990 г/р) на своем автомобиле Opel Vectra B совершил наезд на В. (1977 г/р) и В. (1971 г/р) А., Г.Д. (1957 г/р) и К.С.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели поднесли пострадавших граждан к машине скорой помощи. В. и В. А. дотавлены в МЦ «Наири», а К.С. и Г.Д. – в МЦ «Сурб Григор Лусаворич», где медики оценили их состояние как среднетяжелое.

Психолог оказал водителю соответствующую помощь.