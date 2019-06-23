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В  результате  наезда  на  пл. Франции 4 человека получили телесные повреждения


22  июня   в 23:21 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о  наезде  на  пл. Франции, есть пострадавшие,   необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА,  оперативная группа  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА и инструктор психологической  службы.   

Выяснилось, что Дж.М. (1990 г/р) на своем автомобиле  Opel Vectra B совершил наезд  на В. (1977 г/р) и  В. (1971 г/р) А.,  Г.Д.  (1957 г/р) и К.С.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели поднесли пострадавших граждан к  машине  скорой  помощи. В. и В. А. дотавлены  в  МЦ «Наири», а К.С. и Г.Д. – в МЦ «Сурб Григор Лусаворич», где  медики оценили их состояние  как  среднетяжелое.

Психолог оказал водителю соответствующую помощь.

 

 




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