Президента Саркисяна поздравил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев

По случаю дня рождения Президента Республики Армена Саркисяна ему направил поздравительное послание Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании, в частности, говорится:

«От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с днём рождения.

Хотел бы особо отметить внимание, которое Вы уделяете развитию дружественных, партнёрских и союзнических отношений, связывающих Россию и Армению.

Убеждён, что дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, науке и культуре, углубление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза в полной мере отвечают интересам двух стран».