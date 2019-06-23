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Министр ИД РА  примет участие  в открытии 41-й сессии Совета ООН по правам человека


Министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян 24-25 июня совершит рабочий визит в Женеву, где  примет участие в открытии 41-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  РА, в рамках визита состоится панельное  мероприятие   «Armenia. A year of democratic transitions», организованное РА, и открытие  выставки, посвященной  Бархатной  революции. 

Планируются встречи  министра Мнацаканяна  с рядом официальных лиц.

 




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