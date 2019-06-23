Министр ИД РА  примет участие  в открытии 41-й сессии Совета ООН по правам человека

Министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян 24-25 июня совершит рабочий визит в Женеву, где примет участие в открытии 41-й сессии Совета ООН по правам человека.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, в рамках визита состоится панельное мероприятие «Armenia. A year of democratic transitions», организованное РА, и открытие выставки, посвященной Бархатной революции.

Планируются встречи министра Мнацаканяна с рядом официальных лиц.