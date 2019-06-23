Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

В  Армении станет жарче  на 3-4 градуса


На территории РА  ночью и после полудня с 23-28 июня в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой, в отдельных местах возможен град.

Ветер юго-восточный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Температура воздуха с 23-25 июня постепенно повысится на 3-4 градуса.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ    МЧС РА, в  Ереване    23-28 июня, в основном ночью и после полудня, в отдельных местах города ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

 




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