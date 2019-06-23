Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

Беларусь высоко ценит вклад Армена Саркисяна в углубление отношений двух стран – Александр Лукашенко поздравил Президента РА


По случаю дня рождения Президента Республики Армена Саркисяна ему направил поздравительное послание Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, он подчеркнул, что в Республике Беларусь высоко ценят персональный вклад Президента Армена Саркисяна в углубление дружественных армяно-белорусских отношений.

«Уверен, что Ваши целеустремлённость, авторитет и богатый опыт государственного деятеля будут и далее служить продвижению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных сферах», - сказано в поздравительном послании Александра Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал Президенту Республики Армения крепкого здоровья и успехов в осуществлении всех планов и начинаний.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации