Беларусь высоко ценит вклад Армена Саркисяна в углубление отношений двух стран – Александр Лукашенко поздравил Президента РА

По случаю дня рождения Президента Республики Армена Саркисяна ему направил поздравительное послание Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, он подчеркнул, что в Республике Беларусь высоко ценят персональный вклад Президента Армена Саркисяна в углубление дружественных армяно-белорусских отношений.

«Уверен, что Ваши целеустремлённость, авторитет и богатый опыт государственного деятеля будут и далее служить продвижению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами в различных сферах», - сказано в поздравительном послании Александра Лукашенко.

Президент Беларуси пожелал Президенту Республики Армения крепкого здоровья и успехов в осуществлении всех планов и начинаний.