В Тавуше Никол Пашинян возложил цветы к памятнику Национальному герою Армении Монте Мелконяну
В Тавуше Никол Пашинян возложил цветы к памятнику Национальному герою Армении Монте Мелконяну, воздав дань его памяти.
Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.
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