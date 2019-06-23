В Тавуше Никол Пашинян возложил цветы к памятнику Национальному герою Армении Монте Мелконяну, воздав дань его памяти.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.