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В  Тавуше  Никол Пашинян возложил цветы  к памятнику Национальному  герою Армении Монте  Мелконяну


В  Тавуше  Никол Пашинян возложил цветы  к памятнику Национальному  герою Армении Монте  Мелконяну, воздав дань его памяти.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.




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