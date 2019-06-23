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Вы проводите огромную работу, направленную на укрепление международного авторитета Армении – Нурсултан Назарбаев поздравил Армена Саркисяна


Президенту Республики Армену Саркисяну по случаю его дня рождения направил поздравительное послание Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,  в послании, в частности, говорится:

«Вступив в должность Президента Республики Армения, Вы проводите огромную работу, направленную на создание условий для устойчивого развития Армении и укрепление её международного авторитета.

Уверен, что реализуемая Вами политика в полной мере раскроет потенциал и реализует возможности политического, социально-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами».

Первый Президент Казахстана пожелал Армену Саркисяну крепкого здоровья и успехов, а дружественному армянскому народу – мира и процветания.

 




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