Вы проводите огромную работу, направленную на укрепление международного авторитета Армении – Нурсултан Назарбаев поздравил Армена Саркисяна
Президенту Республики Армену Саркисяну по случаю его дня рождения направил поздравительное послание Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании, в частности, говорится:
«Вступив в должность Президента Республики Армения, Вы проводите огромную работу, направленную на создание условий для устойчивого развития Армении и укрепление её международного авторитета.
Уверен, что реализуемая Вами политика в полной мере раскроет потенциал и реализует возможности политического, социально-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного взаимодействия между нашими странами».
Первый Президент Казахстана пожелал Армену Саркисяну крепкого здоровья и успехов, а дружественному армянскому народу – мира и процветания.