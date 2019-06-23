Министр, советник, директор,  редактор  и решение  Трампа

Решение преломить надвигающуюся угрозу вспышки американо-иранской войны, по информации американских и вообще мировых СМИ, объясняется исключительно личным решением президента Трампа.

Нейтрализация американского беспилотника иранскими противовоздушными силами создала предпосылку для контратаки. Более того, позже сообщалось, что бомбардировщики уже поднялись, чтобы ударить по иранской базе, но в последний момент президент США отменил операцию.

Все это оставляет впечатление рассказа более хроникального характера и не придает уверенности в действиях, осуществляемых по принятым военно-политическим решениям.

Было бы трудно предположить, что и министр обороны, и советник президента по безопасности и Управление внешней разведки Соединенных Штатов единодушно решили нанести контрудар, поднять бомбардировщики, и чтобы в последний момент президент приостановил операцию.

Независимо от того, насколько президент страны обладает конституционным правом начать войну или отменить решение, тем не менее предполагается, что принятие и реализация таких решений все же не осуществляются исключительно на личностной основе.

Эпохальные действия продолжаются. На решение приостановить реализацию намерения президента Дональда Трампа повлияло решение телеведущей канала Fox News Такер Карлсон.

Сценарий выглядит следующим образом: главы соответствующих вашингтонских департаментов – министр обороны, главный советник по безопасности и директор внешней разведки, против редактора Fox News. Мнение последнего более весомо, чем убежденность ответственных специалистов отрасли.

Решение Трампа в последний момент могут объяснить различные обстоятельства, но не мнение редактора. Вернее, предложенный сценарий нужно воспринимать с политической логикой. Возможно, изначально и не было никакого решения обстрелять иранские базы: просто необходимо было заявить, что в этом направлении идет подготовка к тому, что силовые ведомства режима единодушны в действиях, а Иран, который подвергается экономическим санкциям, таким образом подвергается и военным санкциям. Только благоразумие и добрая воля президента Трампа предотвратила вероятность необоснованных жертв.

Вот человеческое лицо президента Трампа, которое объясняется редактором как мощный фактор в обеспечении рейтинга на предстоящих выборах. Иначе, по словам редактора, контрудар Трампа будет безумием.

Эта американская история может обеспечить хороший рынок для внутреннего потребления и, возможно, действительно повлиять на электоральный рейтинг. Хотя сторонники радикализма Трампа могут положительно оценить военные действия против Ирана.

На внешнеполитическом уровне заявления и шаги президента Трампа воспринимаются неоднозначно. Последовавшие вслед за угрозами президенту Северной Кореи не шаги, знаменующие ядерную войну, а «медовый месяц» политических встреч стали резкими отклонениями от намеченного направления.

Не исключено, что наряду со всем этим в последнюю минуту будут проводиться ограниченные военные действия. Неожиданно - как и их отмена. С учетом прошлых примеров, не исключено, что отношения Вашингтона и Тегерана будут кардинально изменены в результате крупного политического торга. Прецедент Северной Кореи позволяет предположить такое.

ШАХАН ГАНТАХАРЯН

главный редактор газеты "Аздак"