Бако Саакян поздравил Армена  Саркисяна  с  днем рождения

Президент Республики Арцах Бако Саакян 23 июня направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну в связи с днём его рождения.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Многоуважаемый Армен Варданович!

От имени народа Арцаха, власти и лично я сердечно поздравляю вас с днем рождения.

Пусть ваш богатый опыт, знания и навыки в значительной степени способствуют укреплению и процветанию Родины и ее народа, постоянному укреплению независимой армянской государственности и решению национальных проблем.

Еще раз поздравляю вас и желаю мира, крепкого здоровья, больших успехов и всего наилучшего вам и вашей семье».