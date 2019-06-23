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Бако Саакян поздравил Армена  Саркисяна  с  днем рождения


Президент Республики Арцах   Бако Саакян 23 июня направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну в связи с днём его рождения.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, в  послании  говорится:

«Многоуважаемый Армен Варданович!

От имени народа Арцаха, власти и лично я сердечно поздравляю вас с днем рождения.

Пусть ваш богатый опыт, знания и навыки в значительной степени способствуют укреплению и процветанию Родины и ее народа, постоянному укреплению независимой армянской государственности и решению национальных проблем.

Еще раз поздравляю вас и желаю мира, крепкого здоровья, больших успехов и всего наилучшего вам и вашей семье».




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