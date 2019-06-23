23 июня стамбульцы вновь спешат на избирательны участки – они в очередной раз выбирают мэра.

Как передает Арменпресс, выборы мэра прошли еще 31 марта, однако тогда кандидат партии «Справедливость и развитие», Бинали Йылдырым с небольшой разницей проиграл кандидату от оппозиционной кемалистской Республиканско-народной партии Экрему Имамоглу. Последний набрал 48,77 процентов голосов, в то время как Йылдырым - 48, 61 процентов. Кандидат от кемалистской партии набрал больше на 13 тысяч 729 голосов.

Возглавляемая Эрдоганом партия, которая не могла позволить себе упустить власть в важнейшем городе страны, опротестовала результаты голосования. Высшая избирательная комиссия аннулировала результаты выборов 31 марта и назначила новые выборы 23 июня.

Это значит, что Эрдоган и возглавляемая им политическая сила сделает все для победы – не исключая фальсификаций. Потеря поста мэра Стамбула стала серьезной опасностью для президента Турции и партии «Справедливость и развитие» - в плане сохранения монополии на политическую власть.