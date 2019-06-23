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В  Стамбуле  вновь выбирают мэра  — Эрдоган попытается любой ценой  вернуть власть в  городе


23 июня стамбульцы вновь спешат на избирательны  участки – они  в очередной раз  выбирают мэра.

Как  передает Арменпресс, выборы  мэра прошли еще 31 марта, однако тогда кандидат партии  «Справедливость и развитие», Бинали Йылдырым с небольшой разницей проиграл кандидату  от оппозиционной  кемалистской Республиканско-народной  партии Экрему  Имамоглу. Последний  набрал 48,77 процентов голосов, в то время как Йылдырым - 48, 61 процентов.  Кандидат  от кемалистской партии  набрал  больше на 13 тысяч 729 голосов.

Возглавляемая Эрдоганом партия, которая не  могла позволить себе  упустить власть в  важнейшем городе  страны, опротестовала результаты  голосования. Высшая избирательная комиссия  аннулировала   результаты выборов 31 марта и   назначила новые  выборы   23 июня.    

 Это значит, что Эрдоган и возглавляемая им  политическая сила сделает все для  победы – не исключая фальсификаций.  Потеря  поста  мэра Стамбула стала серьезной  опасностью для  президента  Турции и партии  «Справедливость и развитие» - в плане сохранения  монополии на политическую власть.




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