«Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений» — Си Цзиньпин поздравил президента Армена Саркисяна
11:17, 23 Июнь, 2019
По случаю дня рождения Президента Республики Армена Саркисян ему направил поздравительное послание Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании говорится:
«Армения является традиционным партнёром сотрудничества для Китая, китайско-армянские дружественные отношения уходят своими корнями в далёкое прошлое. В последние годы двусторонние отношения поддерживают позитивную динамику развития и последовательно углубляется деловое сотрудничество.
Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений и готов вместе с Вами прилагать совместные усилия к тому, чтобы двусторонние отношения и сотрудничество в рамках совместной реализации инициативы «Один пояс, Один путь» достигли новых сдвигов, тем самым приносили более реальной пользы народам наших стран».
Он пожелал своему армянскому коллеге крепкого здоровья и всяческого благополучия