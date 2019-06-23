Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

«Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений»  —  Си Цзиньпин поздравил президента Армена Саркисяна


По случаю дня рождения Президента Республики Армена Саркисян ему направил поздравительное послание Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.


Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,  в послании говорится:

«Армения является традиционным партнёром сотрудничества для Китая, китайско-армянские дружественные отношения уходят своими корнями в далёкое прошлое. В последние годы двусторонние отношения поддерживают позитивную динамику развития и последовательно углубляется деловое сотрудничество.

Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений и готов вместе с Вами прилагать совместные усилия к тому, чтобы двусторонние отношения и сотрудничество в рамках совместной реализации инициативы «Один пояс, Один путь» достигли новых сдвигов, тем самым приносили более реальной пользы народам наших стран».

Он пожелал своему армянскому коллеге крепкого здоровья и всяческого благополучия


Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации