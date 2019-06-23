Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии зажжения факела 7-х Всеармянских игр


22 июня в Тигранакерте президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии зажжения факела 7-х Всеармянских игр.

Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации