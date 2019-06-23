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Высоко ценим Вашу роль в деле развития отношений между нашими странами – Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна


Президента Республики Армена Саркисяна с днём рождения поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в поздравительном послании Владимира  Путина говорится:
 
 «Уважаемый Армен Варданович,

Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения.

Высоко ценим ту роль, которую Вы играете в развитии дружественных, союзнических отношений между нашими странами, а также двустороннего сотрудничества в различных областях.

Искренне желаю Вам, уважаемый Армен Варданович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».

 




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