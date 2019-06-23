Высоко ценим Вашу роль в деле развития отношений между нашими странами – Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна

Президента Республики Армена Саркисяна с днём рождения поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в поздравительном послании Владимира Путина говорится:



«Уважаемый Армен Варданович,



Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения.



Высоко ценим ту роль, которую Вы играете в развитии дружественных, союзнических отношений между нашими странами, а также двустороннего сотрудничества в различных областях.



Искренне желаю Вам, уважаемый Армен Варданович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».