Время в Ереване: 11:07:36,   23 Июнь

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Главы МИД Армении и Азербайджана договорились в ближайшее время вновь встретиться под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ

 

 

Армения получит от Совета Европы 19 млн евро для реализации судебных реформ

 

 

Армения и Китай упрощают грузоперевозки в двустороннем направлении

 

 

ЕС  осуществит программы  по стимулированию туризма на  €13 млн  в  трех северных областях РА

 

 

В МИД Армении состоялась беседа с послом России в контексте немешательства во внутренние дела Армении

 

 

Парламент Армении принял законодательную инициативу об установлении Дня армянского кино

Парламент Армении единогласно принял законопроект об ограничении рекламы лотерей по телевидению и радио

Парламент Армении полностью принял проекты ряда законов

Парламент Армении принял в первом чтении проект, закрепляющий обязанность водопользователя платить за оросительную воду в безналичной форме

Парламент Армении ратифицировал Соглашение об углублении сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности государств-членов ОДКБ

Парламент Армении единогласно ратифицировал Соглашение между правительствами РА и Кореи о поощрении и взаимной защите инвестиций

 

 

Рустам Бадасян назначен министром юстиции Армении

 

 

Быстрые реформы означают неудачные реформы: Никол Пашинян прокомментировал критику в адрес правительства

 

 

Мэрия Еревана объявляет тендер на приобретение новой партии лифтов

 

 

СНБ раскрыла совершенную много лет назад кражу ценных полотен из Национальной галереи

 

 

КГД предотвратил контрабандный ввоз медикаментов с турецкой маркировкой

 

 

Экс-губернатор Сюника провалил инвестиционные программы: СНБ раскрыла случай совершения служебного подлога

 

 

Журналист задержан по подозрению в вымогательстве в крупных размерах

 

 

В дружественных армяно-сирийских связях открылась новая гуманитарная страница

 

 

В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

 

 

Полиция разогнала митинг в Тбилиси. Более 50 пострадавших, десятки задержанных

Посольство РА представило ходатайство в суд с просьбой сократить срок ареста гражданина Армении

 

 

Шант Саркисян победил на Мемориале Карена Асряна

 

 

Генрих Мхитарян женился, свадьба состоялась на острове Св. Лазаря

 

 

Матч Италия - Армения по футзалу остался незавершенным




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