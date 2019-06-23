«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Главы МИД Армении и Азербайджана договорились в ближайшее время вновь встретиться под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Армения получит от Совета Европы 19 млн евро для реализации судебных реформ
Армения и Китай упрощают грузоперевозки в двустороннем направлении
ЕС осуществит программы по стимулированию туризма на €13 млн в трех северных областях РА
В МИД Армении состоялась беседа с послом России в контексте немешательства во внутренние дела Армении
Парламент Армении принял законодательную инициативу об установлении Дня армянского кино
Парламент Армении единогласно принял законопроект об ограничении рекламы лотерей по телевидению и радио
Парламент Армении полностью принял проекты ряда законов
Парламент Армении принял в первом чтении проект, закрепляющий обязанность водопользователя платить за оросительную воду в безналичной форме
Парламент Армении ратифицировал Соглашение об углублении сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности государств-членов ОДКБ
Парламент Армении единогласно ратифицировал Соглашение между правительствами РА и Кореи о поощрении и взаимной защите инвестиций
Рустам Бадасян назначен министром юстиции Армении
Быстрые реформы означают неудачные реформы: Никол Пашинян прокомментировал критику в адрес правительства
Мэрия Еревана объявляет тендер на приобретение новой партии лифтов
СНБ раскрыла совершенную много лет назад кражу ценных полотен из Национальной галереи
КГД предотвратил контрабандный ввоз медикаментов с турецкой маркировкой
Экс-губернатор Сюника провалил инвестиционные программы: СНБ раскрыла случай совершения служебного подлога
Журналист задержан по подозрению в вымогательстве в крупных размерах
В дружественных армяно-сирийских связях открылась новая гуманитарная страница
В Иране сообщили об уничтожении американского беспилотника
Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе
Полиция разогнала митинг в Тбилиси. Более 50 пострадавших, десятки задержанных
Посольство РА представило ходатайство в суд с просьбой сократить срок ареста гражданина Армении
Шант Саркисян победил на Мемориале Карена Асряна
Генрих Мхитарян женился, свадьба состоялась на острове Св. Лазаря